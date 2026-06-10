Fondi regionali per la pulizia delle spiagge, premiati 20 comuni del Messinese

Approvata la ripartizione delle risorse per migliorare la fruizione degli arenili. Ecco chi riceverà il contributo

La Regione ha assegnato un milione di euro a 52 comuni siciliani per garantire la pulizia delle spiagge e migliorare la fruizione del demanio marittimo. Con un decreto dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente è stata approvata la ripartizione delle risorse.

Sono 53 le amministrazioni che hanno presentato istanza di finanziamento e 52 le richieste ritenute ammissibili, per un importo complessivo di 990.042,23 euro. Escluso solo il Comune di Mascali per aver presentato l’istanza fuori tempo massimo. Il totale delle somme richieste dai 52 comuni ammessi a finanziamento ammontava ad oltre 3,5 milioni di euro. Tutte gli importi concessi sono stati quindi rimodulati al ribasso in relazione alle risorse disponibili.

I 20 Comuni finanziati in provincia di Messina

Ecco l’elenco dei centri costieri messinesi che riceveranno il contributo regionale per la pulizia delle spiagge con il relativo importo:

Acquedolci (11.602 euro)

Barcellona Pozzo di Gotto (11.031 euro)

Brolo (9.084 euro)

Falcone (7.357 euro)

Forza d’Agrò (6.550 euro)

Gioiosa Marea (16.033 euro)

Milazzo (36.129 euro)

Naso (6.400 euro)

Oliveri (7.271 euro)

Pace del Mela (7.682 euro)

Patti (18.292 euro)

Piraino (11.040 euro)

Roccalumera (8.934 euro)

Sant’Agata di Militello (12.147 euro)

Sant’Alessio Siculo (8.680 euro)

Saponara (6.629 euro)

Spadafora (7.969 euro)

Torregrotta (6.373 euro)

Torrenova (4.993 euro)

Tusa (14.399 euro)

Altri 5 milioni di euro per potenziare i servizi

“Con questo provvedimento – dice l’assessore Giusi Savarino – confermiamo l’attenzione del governo verso i Comuni costieri e verso la tutela del nostro patrimonio ambientale. La pulizia delle spiagge non rappresenta soltanto un intervento di manutenzione, ma un investimento sulla qualità dell’offerta turistica della Sicilia, sulla tutela dell’ambiente e sulla possibilità di rendere i nostri litorali sempre più accessibili e fruibili. Abbiamo lavorato per dare risposte concrete ai territori e consentire agli enti locali di programmare gli interventi necessari in tempi utili”.

La Regione Siciliana fa sapere che a questi finanziamenti si aggiungerà, a breve, un ulteriore finanziamento da 5 milioni di euro per potenziare i servizi nelle spiagge in modo tale da migliorare l’accoglienza, l’accessibilità, la sicurezza e la qualità complessiva della fruizione del litorale.