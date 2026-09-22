 Sesta municipalità, griglie e caditoie ostruite: l'allarme della consigliera Bonanno

Sesta municipalità, griglie e caditoie ostruite: l’allarme della consigliera Bonanno

Redazione

Sesta municipalità, griglie e caditoie ostruite: l’allarme della consigliera Bonanno

martedì 22 Settembre 2026 - 11:30

Richiesta urgente di pulizia e ricognizione preventiva a tutela del territorio in vista della stagione delle piogge

La sicurezza idrogeologica del territorio e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali tornano al centro del dibattito politico nella zona nord di Messina. La consigliera della sesta municipalità Maddalena Maria Bonanno ha presentato una nota indirizzata all’Amam, focalizzando l’attenzione sullo stato di degrado in cui versano diversi sistemi di scolo delle acque meteoriche.

I sopralluoghi e la situazione critica sul territorio

A seguito di sopralluoghi sul campo, Bonanno ha riscontrato situazioni di criticità in diversi tratti del viale Stagno d’Alcontres e della via Consolare Pompea. In queste aree, le caditoie e le griglie di scolo appaiono in condizioni che richiedono un intervento immediato di pulizia. La documentazione fotografica allegata alla segnalazione evidenzia come terra, fogliame, rifiuti e persino residui di vegetazione abbiano ostruito in modo significativo le aperture destinate al deflusso dell’acqua.

La prevenzione in vista della stagione delle piogge

Considerato l’approssimarsi della stagione autunnale e delle prime piogge intense, la richiesta avanzata alla partecipata comunale punta non soltanto a sanare le situazioni contingenti nei punti già censiti, ma a estendere l’attività di monitoraggio. La proposta prevede infatti una ricognizione preventiva estesa a tutte le caditoie e le griglie presenti nell’intero territorio della sesta municipalità, così da prevenire allagamenti e disagi per la circolazione e per i residenti.

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