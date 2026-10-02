Settimana corta: “Sui Nebrodi i trasporti vanno adeguati”.

Pd chiede tavolo di confronto sui trasporti degli studenti, intervengono Leanza, Sidoti e Siracusano

Messina – “La settimana corta cambia gli orari delle scuole bus e treni devono quindi adeguarsi per non creare disagi agli studenti pendolari”. È il tema sollevato dal deputato regionale Calogero Leanza e dai consiglieri metropolitani del Pd Salvatore Sidoti e Giuseppe Siracusano, dopo il confronto con scuole e famiglie degli studenti di Patti, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello.

Trasporti degli studenti, con la settimana corta devono cambiare le corse

“Non possiamo chiedere ai ragazzi di aspettare ore per tornare a casa o alle famiglie di farsi carico delle carenze nei collegamenti. La settimana corta funziona solo se anche il trasporto pubblico viene organizzato sui nuovi orari delle scuole. È necessario – aggiungono – convocare un tavolo operativo con l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la Città Metropolitana di Messina, gli istituti scolastici e le aziende che gestiscono i collegamenti su gomma e su ferro, compresa Trenitalia”, dicono i tre esponenti del Partito Democratico.

Le richieste del Pd sulla scuola

“Le scuole del territorio hanno già segnalato la necessità di rivedere alcune corse per garantire l’arrivo in orario e, soprattutto, il rientro degli studenti al termine delle lezioni. Le esigenze sono ormai chiare – concludono Leanza, Sidoti e Siracusano – adesso bisogna mettere tutti attorno allo stesso tavolo e trovare soluzioni concrete. Servono orari, corse e coincidenze costruiti sulle reali necessità degli studenti”, chiedono il deputato regionale e i consiglieri metropolitani.