 Ponte Agrò, effettuate le prove di carico propedeutiche all'apertura

Ponte Agrò, effettuate le prove di carico propedeutiche all’apertura

Gianluca Santisi

Ponte Agrò, effettuate le prove di carico propedeutiche all’apertura

venerdì 02 Ottobre 2026 - 19:00

Riscontri positivi dalle verifiche. Entro questo mese il collegamento sulla SS114 tra S. Teresa e S. Alessio sarà finalmente ripristinato

Sono state effettuate le prove di carico statiche sul ponte d’Agrò, al km 35,100 della strada statale 114 “Orientale Sicula”. Si tratta di uno degli ultimi adempimenti prima dell’apertura del nuovo ponte, dopo la demolizione del precedente impalcato che versava in precarie condizioni strutturali. Tutto procede secondi programmi e, nonostante un ritardo di qualche giorno rispetto alla data inizialmente fissata al 10 ottobre, a breve i comuni di S. Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo saranno nuovamente collegati attraverso la SS114.

Le prove di carico, completate nella giornata di ieri, sono state interamente condotte dal personale tecnico specializzato della Struttura Territoriale Anas Sicilia, che ha seguito tutte le fasi: dalla pianificazione delle prove alla predisposizione della strumentazione, dal monitoraggio del comportamento della struttura all’acquisizione e alla prima verifica dei dati.

Il ponte, costituito da una trave continua su nove campate, con una luce massima di 45,7 metri, è stato sottoposto a diverse condizioni di carico mediante il posizionamento di mezzi sull’impalcato, secondo le configurazioni previste dal programma di prova. Attraverso apposita strumentazione sono stati rilevati gli spostamenti e le deformazioni della struttura, per verificarne la risposta rispetto alle previsioni progettuali.

I primi riscontri hanno evidenziato un comportamento coerente con quanto previsto dal progetto. I dati acquisiti saranno ora sottoposti a completa elaborazione nell’ambito delle verifiche previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.

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