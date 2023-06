Sfilza di multe per guida senza casco o col cellulare. Denunciata una donna per spaccio - Tempostretto

A Sant'Agata di Militello i carabinieri hanno controllato oltre 40 veicoli e un totale di circa 90 persone. La donna trovata con hashish ed eroina. Segnalato anche un giovane

SANT’AGATA DI MILITELLO – 40 veicoli controllati, 90 persone coinvolte, e un sfilza di multe per guida pericolosa. I carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello, con l’arrivo dell’estate, hanno intensificato i posti di blocco e i controlli durante le ore notturne, potenziando i servizi di prevenzione e contrasto di reati legati all’uso e allo spaccio di stupefacenti e alle violazioni del codice stradale. Decine gli automobilisti e i motociclisti sanzionati, chi per l’utilizzo del cellulare alla guida e chi per essere senza casco.

Inoltre una donna di 38 anni è stata deferita per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stata trovata in possesso di 10 grammi di hashish e 1,5 di eroina. Perquisita anche casa sua. I carabinieri hanno anche segnalato un giovane come assuntore di droghe: aveva con sé una modica quantità di hashish per uso personale.