Sfrecciava tra spiaggia e scogli a Capo d'Orlando, patente nautica sospesa - Tempostretto

Ha quasi travolto un bagnante e credeva di averla fatta franca, invece la Guardia Costiera lo ha raggiunto e multato dopo 3 mesi

SANT’AGATA MILITELLO – Credeva forse di averla fatta franca il diportista che, alla fine del mese di ottobre, ha quasi travolto un bagnante che si era immerso tra la spiaggia e lo scoglio della Formica, a Capo d’Orlando. Malgrado lo scampato pericolo, la Guardia Costiera di Sant’Agata Militello si è messo sulle tracce del diportista pirata, individuato e sanzionato tre mesi dopo. Oltre alla multa salata, ha dovuto anche consegnare la patente nautica, che gli è stata sospesa.

L’uomo è stato notato da diversi testimoni a navigare a velocità elevata tra lo scoglio e la spiaggia. Tante le segnalazioni al numero di soccorso della Capitaneria, compresa quella del malcapitato bagnante.

Immediato il via agli accertamenti della Guardia Costiera, visto che oltre alla condotta pericolosa il diportista aveva anche violato in un tratto interdetto alla navigazione proprio perché molto utilizzato dai nuotatori per raggiungere gli scogli.

I militari hanno sentito i testimoni e visionato moltissime immagini di impianti di video sorveglianza, restringendo il campo dei dati Gps da analizzare. Proprio i tracciati hanno permesso di identificare precisamente il “pirata dell’acqua”.

L’esito dell’attività conferma l’impegno dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello, che agisce sotto la direzione ed il coordinamento del Capo del Compartimento di Milazzo, alla tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.