Si sente male in strada, i soccorsi dopo 50 minuti - Tempostretto

A Reggio Calabria una donna ha dovuto attendere a lungo l'arrivo dell'ambulanza, impegnata in altri soccorsi

REGGIO CALABRIA – È accaduto ieri mattina a piazza Italia. Una donna ha accusato un fortissimo dolore all’addome, mentre si trovava in strada col marito. Accasciatasi a terra, è rimasta immobile in attesa dei soccorsi, avvisati dall’uomo. Ma tutte le macchine erano occupate, hanno riferito al telefono al marito, e la donna è stata assistita da un medico, che si è trovato lì in quel frangente. La signora ha dovuto attendere 54 minuti prima di essere caricata in ambulanza. 54 minuti in cui è rimasta sdraiata sull’asfalto, mentre il marito dopo un po’ di tempo ha avvisato i carabinieri. I militari sono arrivati e hanno atteso con lui l’arrivo dei soccorsi.

Nella giornata di ieri abbiamo cercato di metterci in contatto, e stiamo ancora provando, con i responsabili del 118. Aggiornamenti in corso.