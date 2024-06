“Sicilia in agonia”, appello di De Luca (M5S) a Schifani: “Se deve fare rimpasto faccia in fretta”

Il capogruppo esorta il presidente a risolvere i problemi urgenti dell’Isola, a partire dalla Sanità"

Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars, ha lanciato un appello urgente al presidente Schifani, sottolineando la grave situazione in cui si trova la Sicilia. “La Sicilia agonizza”, ha dichiarato, sottolineando la gravità della siccità e il rischio imminente di incendi. De Luca ha esortato Schifani a mettere da parte i giochi di potere e a concentrarsi sui problemi reali dell’isola. “Se Schifani deve fare un rimpasto, lo faccia subito”, ha insistito, sottolineando che l’isola non può aspettare fino a metà luglio per l’insediamento del Parlamento europeo.

Il capogruppo del M5S ha anche espresso la sua preoccupazione per la mancanza di un assessore all’Agricoltura da metà aprile, un periodo critico per il settore. Ha inoltre sollevato la questione dei manager della sanità, che potrebbero essere finalmente nominati nei prossimi giorni dopo mesi di attesa e di dispute all’interno della maggioranza.

De Luca ha sottolineato la necessità di affrontare i numerosi problemi della sanità pubblica siciliana, tra cui i pronto soccorso intasati, le infinite liste d’attesa e la carenza di personale medico e infermieristico. Ha concluso il suo appello ricordando a Schifani che le risposte dovute non sono ai deputati che lo sostengono, ma ai siciliani. In questo momento di crisi, l’appello di De Luca sottolinea l’urgenza di un’azione decisa e tempestiva per affrontare i problemi che affliggono la Sicilia. La sua richiesta di un rimpasto immediato del governo regionale evidenzia la necessità di un cambiamento per rispondere efficacemente alle sfide attuali.