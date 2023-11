Sicily Bvs, contro il Lamezia non basta Amagliani - Tempostretto

Serie Bm - I messinesi della costa tirrenica tengono testa al Lamezia con la novità Amagliani, pur sconfitti 3-0. Coach Zappalà: "Ho fatto i complimenti alla squadra". Amagliani: "Con il ds Mazza ci siamo sempre stimati"

VILLAFRANCA TIRRENA – La lunga trasferta della Sicily Beach Volley School si è conclusa con una sconfitta per tre set a zero. La sfida al “PalaSparti” di Lamezia Terme inizia con quasi un’ora di ritardo, il pulmino dei siciliani tampona durante il viaggio (nessuna conseguenza per gli atleti) e slitta l’inizio del match mentre i siciliani viaggiano in treno. Il Raffaele Lamezia ha avuto vita facile nel primo set, condizionato da un riscaldamento accelerato degli ospiti giunti in ritardo, nel secondo decisamente in partita la formazione di coach Zappalà che ha tenuto testa ai calabresi cedendo soltanto ai vantaggi. Nel terzo la sfida è proseguita quasi punto a punto, ma sull’essere cinica la Sicily Bvs deve ancora imparare dagli avversari, continuano però ad esserci dei miglioramenti.

La grande novità nella formazione tirrenica è stato l’innesto, il tesseramento è arrivato da pochi giorni, di Nicholas Amagliani. Dodici punti per l’opposto della Sicily Bvs all’esordio, in una partita in cui i siciliani non hanno potuto contare su Cucca, che ha ancora un problema alla caviglia, e Mazza, che dopo l’incidente non ha proseguito il viaggio con il resto della squadra. Nel finale di terzo set uscito dal campo per infortunio Marco Alaimo, atterrato male sulla caviglia sinistra dopo un attacco.

Coach Luciano Zappalà (Sicily Bvs)

Coach Zappalà: “Complimenti ai ragazzi”

Questo il commento finale di coach Zappalà: “Mi sono complimentato con i ragazzi. Nonostante tutte le difficoltà abbiamo fatto una bella partita e ci brucia non aver vinto il nostro primo set, ci siamo andati molto vicini. Infortunio di Marco? Una distorsione, valuteremo”.

Starting six e cronaca

Coach Luciano Zappalà schiera la Sicily con Giliberto al palleggio e Amagliani suo opposto, schiacciatori Marco Alaimo e Simone Sulfaro, coppia di centrali Ciaramita e Rizzo con Alberto Alaimo libero. La prima frazione, condizionata dal ritardo e dal riscaldamento svolto in fretta, pende subito a favore dei locali che scappano sul 6-1 e mantengono un vantaggio rassicurante per tutta la prima frazione. In chiusura di set sul punteggio di 20-14 parziale di cinque punti consecutivi per il Raffaele Lamezia che archivia la prima frazione.

Nel secondo set i tirrenici iniziano male e dal 4-4 lasciano scappare gli avversari sull’8-4. Trovano poi cinque punti consecutivi e passano avanti 8-9. Si prosegue punto a punto fino al 12 pari, quando c’è una lunga interruzione di circa 14 minuti, alla ripresa del gioco scappano avanti i siciliani che toccano il massimo vantaggio sul 14-17. Impattano i calabresi e si prosegue punto a punto sino al 23 pari. Qui sarà solo la formazione locale ad avere set point, il primo sarà annullato dal muro dei tirrenici, il secondo sul 25-24 sarà convertito grazie al muro dei calabresi.

Nel terzo set il Lamezia per due volte prova a scappare, prima sul 5-3, riagguantata sul 5-5, e poi sull’11-7 con la Sicily Beach Volley School che inizia un lungo inseguimento che la porta sotto 15-14. In quest’occasione atterra male sulla caviglia sinistra Marco Alaimo che uscirà a fine azione. I lametini riallungano sul 20-16 e la Sicily F.lli Anastasi ha una reazione che le fa conquistare i tre punti successivi. Ma dal 20-19 parziale di 5-2 per i padroni di casa che chiudono l’incontro.

L’organico della Sicily Bvs per la stagione 2023/24. Dalla gara di Lamezia si è aggiunto Nicholas Amagliani

Amagliani si presenta e a Lamezia ne fa “12”, migliore realizzatore dei suoi

A Lamezia è stato il migliore realizzatore dei suoi con 12 punti, anche se non sono bastati per evitare la sconfitta di una squadra comunque in evidente crescita. Parliamo di Nicholas Amagliani, nato ad Hannover ma cresciuto a Messina città del padre, si è unito ai ranghi della Sicily Beach Volley School. Il direttore sportivo Carmelo Mazza, dopo la sconfitta interna contro Bisignano, aveva annunciato che la squadra di Villafranca Tirrena non sarebbe rimasta ferma e tornava sul mercato. Tempo qualche giorno e a disposizione di coach Zappalà è arrivato un nuovo opposto che ha già esordito nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie B a Lamezia Terme. In questa sfida è già stato top scorer dei siciliani con 12 punti a referto.

I due, Amagliani e coach Zappalà, già si conoscevano avendo Nicholas vestito la maglia del Volley Letojanni nella scorsa stagione nel cui staff tecnico c’era anche Luciano Zappalà. Amagliani ha avuto precedentemente esperienze in serie C con il Santa Teresa e ancor prima ha giocato a Palermo, tra Volley Palermo e Termini Imerese Rcs Volley Lib, mentre completava i suoi studi in Scienze Motorie. Questa laurea gli permette di ricoprire il ruolo, per il Messina Volley, di preparatore atletico. Andando a ritroso nella sua carriera si ricordano anche gli anni messinesi in serie C con la Pgs Luce, ma aveva iniziato pallavolisticamente con la Pallavolo Messina dalle giovanili e lì aveva fatto tutta la trafila under.

“La chiamata del ds Mazza è stata una sorpresa perché non me l’aspettavo – queste le prime parole in maglia Sicily Bvs per Nicholas Amagliani – Ci siamo sempre stimati incontrandoci sui campi di beach volley, qui ritrovo anche coach Luciano con cui ci siamo conosciuti lo scorso anno e ci siamo trovati bene. Molti ragazzi li conoscevo, ad esempio Massimo (Giliberto, ndr) e Bruno (Bartolomeo, ndr) con cui abbiamo giocato e passato dei bei anni, altri sono nuovi per me perché vengono da fuori Messina. Arrivo qui a stagione in corso e mi son detto: facciamolo, buttiamoci in questa nuova avventura”.

Il tabellino della gara

Lamezia-Sicily Bvs 3-0

Lamezia: Bruni 1, Graziano 0, Miceli 1, Vaiana 4, Lorusso 0, Porfida 11, Palmieri ne, Bonati 12, Ribecca 5, Salmena 8, Strangis ne, Pujia ne, Sacco 10, Paradiso 11. Allenatore: Salvatore Torchia.

Sicily Bvs: G. Sulfaro 0, A. Alaimo 0, Morale ne, Amagliani 12, S. Sulfaro 11, M. Alaimo 3, Rizzo 3, Cucca ne, Ciaramita 3, Bartolomeo 0, Giliberto 0. Allenatore: Luciano Zappalà.

Parziali: 25-14, 26-24, 25-21.

Durata: 23’, 45’, 32’.

Arbitri: Alessandro Grasso e Paolo Pirronitto.

