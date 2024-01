Sicily Bvs, cade a Vibo Valentia battendosi con onore

Serie B/m - Nel confronto del "PalaValentia", sconfitta per la formazione tirrenica ancora a secco di vittorie

VILLAFRANCA TIRRENA – L’anno nuovo non regala ancora il primo punto alla Sicily Bvs. I tirrenici impegnati al “PalaValentia” nella 12ª giornata del girone I in Serie B, escono sconfitti. Risultato amaro perché lo score dice tre set a zero. Va detto anche, però, che dopo i primi due parziali, ceduti alla formazione calabrese, la squadra di coach Zappalà ha trovato la quadra; si è provato più volte a dare lo strappo nel terzo set costringendo i locali ad una lunga rincorsa. Dopo 35 minuti di gioco, nel solo terzo parziale, e cinque match point per i locali mentre a disposizione un solo set point, i siciliani hanno ceduto alla Tonno Callipo Vibo Valentia.

La sintesi della gara

In campo tra i tirrenici Giliberto al palleggio e Amagliani opposto, Bartolomeo e Mazza schiacciatori, centrali Rizzo e Ciaramita con Alberto Alaimo libero. I locali rispondono con Fiandaca al palleggio con Cimmino opposto, schiacciatori Mille e Pisani, centrale Saragò e Mirabella con Cugliari libero.

Nel corso del match coach Zappalà cambia mettendo Giorgio Sulfaro in regia e Marco Alaimo in posto 4. Assenti, tra le file della Sicily, Simone Sulfaro e Anthony Cucca.

La differenza nella metà campo di Vibo Valentia la fanno gli esperti over Saragò, Cimmino e Mille. Quest’ultimo è decisivo nel finale di terzo set caricandosi la sua squadra sulle spalle. Resta a zero punti in classifica la Sicily Bvs; in una delle trasferte più lunghe della stagione per poco conquista il suo secondo set in stagione. Si riprenderà a lavorare in settimana per prepararsi al meglio all’ultima sfida del girone d’andata in programma in casa, al PalaCampagna di Saponara, domenica 21 gennaio. L’avversario è il Papiro Volley di Fiumefreddo, che precede in classifica a due punti e anch’esso a zero

vittoria, sarà quindi uno scontro salvezza fondamentale per la squadra di Villafranca Tirrena.



La cronaca dell’incontro

1° set

La partita si apre con l’ace di Mille e prosegue punto a punto fino all’otto pari. A quel punto padroni di casa provano la fuga con un break e salgono 10-8. Il turno in battuta di Mirabella mette in crisi la difesa ospite che si ritrova sotto 14-9. L’ingresso in campo di Marco Alaimo e il punto da lui messo a terra permettono il cambio palla. L’inerzia resta favorevole ai calabresi che allungano sul 17-11 e coach Zappalà decide di spendere un time out. Al rientro, la squadra non reagisce; sul 20-11 nuovamente la panchina siciliana ferma il gioco. Al rientro, a interrompere l’emorragia per il 22-12 è il primo tempo alzato da Giorgio Sulfaro, subentrato, a Ciaramita. Vibo Valentia subisce tre muri quasi consecutivi da Sulfaro e Amagliani così coach Piccioni decide sul 23-16 di spendere un time out. Al rientro la formazione di casa ritrova la quadra e arriva al set point che viene poi convertito da Cimmino per il 25-17.

2° set

Ad inizio secondo set Zappalà rimanda in campo gli stessi sei che hanno concluso poco prima, confermati dunque Giorgio Sulfaro e Marco Alaimo. Il muro di Saragò vale il break per Vibo Valentia sul 3-1, immediata reazione ospite che torna in parità con due punti consecutivi di Amagliani sul 4-4. L’equilibrio regge sino all’8-8 poi Vibo Valentia riprova la fuga vincendo tre punti consecutivi. Come nel primo set i locali vanno avanti 14-9 grazie all’ace, sporcato dal nastro, e l’attacco vincente successivo entrambi di Cimmino. Coach Zappalà spende il suo primo time out. L’inerzia non cambia, anzi i vibonesi allungano sul 20-12 con l’ace di Fiandaca e la panchina tirrenica richiede anche il secondo time out. Al rientro però non riesce il cambio palla. Ancora un ace del palleggiatore locale e il punto di Cimmino avvicinano la truppa di coach Piccioni alla conquista del secondo set. Il punto esclamativo arriva alla seconda occasione con il mani fuori di Mille per il 25-13.

3°set

In avvio di terzo set break (0-2) per la Sicily Bvs grazie a due errori degli attaccanti calabresi. Dopo essersi fatti riprendere sul 3-3, gli ospiti hanno una reazione di orgoglio. Con il primo tempo Rizzo, l’ace Mazza e l’appoggio di Amagliani, dopo una stoica difesa dei compagni, vanno avanti per 3-6. L’inseguimento locale si conclude con l’ace di Fiandaca per il 9-9. La Sicily non si arrende e prova più volte a rimettersi davanti con break mentre Vibo non vuole mollare, così la partita si infiamma. Regge l’equilibrio sino al 18-18, poi gli ospiti trovano un altro break e sotto di due punti coach Piccioni sceglie di spendere un time out. Al rientro però arriva l’ace di Ciaramita per il 18-21, cambia due elementi l’allenatore vibonese e la sua squadra ritorna ancora in partita sul 22-22. Il terzo punto consecutivo dei locali mette sull’allarme coach Zappalà che spende il time out. Al rientro il mani out di Amagliani vale il 23 pari, ma il primo tempo di Saragò regala match point ai locali. Amagliani abbatte Pisani e si va ai vantaggi. Errore in battuta per la Sicily e secondo match point che sfuma con la doppia al palleggio ravvisata dall’arbitro. Primo tempo vincente di Ciaramita ed è la prima chance di vincere il set della Sicily, coach Piccioni interrompe il gioco chiedendo time out. Mille cancella la palla set agli avversari; sempre lui regala il terzo match point ai suoi che però spara fuori e si prosegue sul 27-27. Cambia lato di attacco Vibo Valentia ma è sempre Mille che mette a terra il pallone, ma in questo set che sembra infinito Mazza annulla. Invasione chiamata contro la Sicily Bvs e i padroni di casa hanno un quinto match point a disposizione. L’attacco degli ospiti stavolta non passa il muro locale e la partita termina col punteggio di 30-28.

Il tabellino della gara

Vibo Valentia va Sicily Bvs 3-0

Vibo Valentia: Iurlaro ne, Cortese 0, Tassone 1, Mirabella 2, Guarascio 0, Saragò 10, Asteriti 0, Cimmino 12, Argano ne, Cugliari 0, Mille 23, Pisani 3, Michelangeli ne, Fiandaca 4. Coach: Francesco Piccioni

Sicily Bvs: G Sulfaro 2, A Alaimo 0, Amagliani 12, M Alaimo 3, Rizzo 7, Mazza 6, Ciaramita 7, Bartolomeo 2, Giliberto 0. Coach: Luciano Zappalà.

Parziali: 25-17, 25-13, 30-28.

Durata: 25’, 21’, 35’.

Arbitri: Paolo Pirronitto e Alessandro Grasso.



