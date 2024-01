Sicily Bvs, sconfitta al tie-break e primo punto stagionale

Serie B/m - Nell'ultimo turno del girone di andata del torneo nazionale di pallavolo, per i ragazzi di coach Zappalà prima piccola soddisfazione

VILLAFRANCA TIRRENA – Battaglia senza esclusione di colpi al “PalaCampagna” di Saponara dove la Sicily sfiora a più riprese la prima vittoria in campionato.

Nell’ultima del girone di andata i tirrenici cedono soltanto al tie-break contro la Papiro Volley Fiumefreddo, dopo essere stati avanti per due set a uno. Risultato amaro che però permette di aggiungere il primo punto in classifica nel girone I di Serie B.

Coach Zappalà ha dovuto fare ancora a meno di Simone Sulfaro e in alcune situazioni ha pagato come giusto che sia l’inesperienza e la gioventù della squadra in questa categoria. Ma di fronte c’era il più abbordabile degli avversari, quel Papiro Volley Fiumefreddo, penultimo in classifica a due punti ma ancora a secco di vittorie così come la Sicily. Le due compagini si erano sfidate nella pre-season, rispetto a quell’allenamento congiunto i passi in avanti dei padroni di casa si sono visti. Tanto che nonostante abbiano perso il primo parziale ai vantaggi i locali avrebbero potuto chiudere in quattro set riportando una vittoria piena o ancora al tie-break dove il Papiro si è imposto di misura.

Adesso lunga pausa prima di tornare in campo perché tra turno di riposo e la sosta per la Coppa Italia la formazione di coach Zappalà tornerà in palestra per una gara ufficiale il 17 febbraio a Bronte.

La cronaca della gara

Primo set giocato praticamente punto a punto fino al 23 pari quando poi gli ospiti trovano lo slancio necessario per conquistare il set. Due volte i tirrenici annullano set point ma nulla possano sul terzo. Nel secondo parte meglio la Sicily che allunga in modo netto fino al 12-6, corsa di testa per la Sicily che tocca il massimo vantaggio sul 21-12. Nel finale arrivano i set point per 24-16, ma trema un po’ il braccio prima di chiudere alla quarta occasione. Nel terzo Giliberto e compagni costretti a rincorrere da 2-8 ma piano

piano rientrano e sorpassano sul 12-11 e dopo tanti punti di fila si involano sul 20-12 e chiudono il set con un vantaggio di dieci. Nel quarto sembra ripetersi la storia con la Sicily che tocca il massimo vantaggio sul 12-7 ma a quel punto arriva la reazione degli ospiti che pareggiano e poi vanno in vantaggio di tre lunghezze, mantenendo il divario fino a trascinare la sfida al tiebreak. Nel set decisivo la Sicily rimonta da 4-7 e dal 9-9 viaggia praticamente punto a punto fino al 13 pari quando il Papiro Volley

Fiumefreddo con due punti consecutivi chiude la sfida.

Il tabellino

Sicily F.lli Anastasi – Papiro Fiumefreddo 2-3 (25-27 25-19 25-17 22-25 13-15)

Sicily Bvs: Sulfaro G., Alaimo A., Amagliani, Alaimo M., Rizzo, Cucca, Mazza, Ciaramita, Bartolomeo, Giliberto. Allenatore: Luciano Zappalà. Assistente: Emanuele Messina.

Papiro Volley Fiumefreddo: Basilicò, Pappalardo, Fisichella, Gulisano, Reale, Speziale, Testa, Cattoni, Rubino, Rapisarda, Verona, Calabrese, La Rosa, Lo Schiavo. Allenatore: Gaetano Frinzi Russo. Assistente: Andrea Romano.

Arbitri: Carmelo Fioria (1°), Vincenzo Emma (2°)