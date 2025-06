S’inagura Casa Cariddi, “Centro di resistenza no ponte”

Oggi a Torre Faro l'inaugurazione della sede. In programma incontri e progetti a cura del comitato noponte Capo Peloro

MESSINA – “Casa Cariddi – Centro di resistenza Noponte”. Sarà inaugurata oggi alle 18, a Torre Faro, presso i locali dell’ex ufficio postale, una sede di “contro-informazione noponte”, di momenti d’incontro, di discussioni, di elaborazione, di lotta, di occasioni conviviali.

Alle 18.15, dopo l’inaugurazione, “Di qua dal faro: Messina waterfront storico” : una presentazione della “comunità di patrimonio istituita recentemente nella nostra città ai sensi della Convenzione europea siglata nella città portoghese di Faro, che ha come obiettivo la promozione delle realtà sociali attive nel campo della difesa del patrimonio culturale”, spiega il comitato Noponte Capo Peloro.

Alle 18.30 è in programma la proiezione del documentario “Sea of legend” (durata 23 minuti). “In un alternarsi di testimonianze di pescatori e di ricercatori dell’Ateneo, si evidenziano i vari aspetti scientifici, storici e mitologici di un’area come quella dello Stretto poco conosciuta a volte alla stessa comunità locale. Seguirà dibattito a cui sono stati invitati anche operatori economici e culturali per discutere di un’idea di sviluppo di Capo Peloro basata sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”, si legge in una nota.

“Fame di giustizia ambientale e sociale”: flasmob di Libera a piazza dell’Angelo



Il primo weekend di “Casa Cariddi” continua domenica 15 giugno alle 18.30 con l’adesione al flashmob di Libera a piazza dell’Angelo dal titolo “Fame di giustizia ambientale e sociale”. Una “colorata catena umana simboleggerà la nostra resistenza e la nostra idea che lo sviluppo di un territorio passa per la condivisione con le comunità. Seguirà un momento di discussione presso Casa Cariddi su ecomafie e affari”, conclude comitato Noponte Capo Peloro.

