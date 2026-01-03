 Messina. Oggi il secondo "Giro di presepi" a Mili S. Pietro

Redazione

sabato 03 Gennaio 2026 - 15:00

I visitatori potranno ammirare 56 rappresentazioni della Natività allestite negli angoli più caratteristici del borgo

MESSINA – Sabato 3 gennaio 2026 con inizio alle 19 dalla piazza S. Pietro si terrà a Mili S. Pietro il secondo “Giro dei presepi” che rientra nella XXVI edizione de “Il presepe miloto”. L’iniziativa del Centro Turistico Giovanile e della Parrocchia di Mili S. Pietro ha visto la costruzione da parte delle famiglie del paese di 56 presepi negli angoli più caratteristici e tra le viuzze di impronta medievale del borgo di Mili San Pietro, che già in questi giorni hanno attirato l’attenzione e l’ammirazione di numerosi visitatori.

La creatività delle famiglie di Mili S. Pietro ha abbellito e illuminato numerose vie a scalinata e ha visto la ripulitura e riqualificazione di angoli semisconosciuti del paese attraverso il recupero della pia tradizione del presepe.

L’itinerario tra i presepi sarà guidato nella preghiera dal parroco, padre Nunzio Triglia, e accompagnato dalla ciaramedda del maestro Salvatore La Spada. Durante l’itinerario verranno consegnati i premi ai presepi indicati dalla giuria come vincitori per le categorie “originalità”, “tradizione”, “legame con il territorio”. I presepi rimarranno visitabili fino alla conclusione dell’iniziativa, il 6 gennaio.

