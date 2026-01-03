 Crans Montana. Falcomatà: "Paolo Campolo eroe reggino, gli consegneremo il San Giorgio d'Oro"

sabato 03 Gennaio 2026 - 13:51

REGGIO CALABRIA – «Nella terribile tragedia che ha colpito Crans Montana durante la notte di Capodanno, dove un devastante incendio ha strappato alla vita decine di giovani, emerge una storia di straordinario eroismo che onora la nostra città: il coraggio di un nostro concittadino, Paolo Campolo, il cui intervento è stato decisivo per trarre in salvo decine di ragazzi». Così il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

«Paolo si trovava nei pressi della struttura — spiega il primo cittadino — in attesa della figlia che stava per raggiungere il fidanzato all’interno del locale. Non appena si è reso conto delle fiamme e del denso fumo che avvolgevano l’edificio, non ha esitato un solo istante e si è lanciato verso una porta a vetri rimasta bloccata, riuscendo ad abbatterla e aprendo così una via di fuga fondamentale per molti giovani presenti, alcuni dei quali già gravemente ustionati o intossicati».

«Paolo Campolo è un eroe reggino — prosegue Falcomatà — e in questo momento di immane dolore che ha sconvolto l’Europa intera, il ringraziamento dell’intera comunità va a lui. Con il suo gesto nobile e coraggioso, Paolo ha dato testimonianza del cuore grande della nostra città».

