Santino Paladino eletto nuovo segretario della Cisal Messina

Si è tenuto nella mattinata di oggi il Congresso Provinciale Cisal per l’elezione della Segreteria, a seguito delle dimissioni, per motivi strettamente personali, di Giuseppe Montalto, per oltre 15 anni alla guida della Cisal Messina.

Alla presenza del segretario Nazionale, Francesco Cavallaro, è stata quindi eletta la nuova segreteria, a guidare la quale sarà Santino Paladino, già componente della Segreteria del CSA Regioni Autonomie Locali.

“Nel ringraziare il Segretario uscente – ha dichiarato il neo segretario – sento pressante la responsabilità che mi viene assegnata in un momento particolarmente delicato per il nostro territorio, verso il quale una Confederazione rappresentativa come la Cisal non farà mancare il proprio contributo. Solo una forte azione confederale può infatti porre in essere tutte le iniziative che realizzino la necessaria sinergia fra istituzioni e realtà produttive pubbliche e private indispensabile al rilancio dell’economia e dei livelli

occupazionali”.

A completare la Segreteria sono stati chiamati Giovanna Sciuto (vice segretaria) Lillo Sturiale, Piero Fotia, Ferdinando Vento, Nino Pandolfino, Gesualdo Accardi, Giovanni Ziino e Basilia Emanuele.