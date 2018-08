Il progetto dell'Ordine degli Architetti per riaprire la galleria Inps

L'Inps vorrebbe vendere la sua ex sede di via Argentieri e, con essa, la galleria Inps. Per evitarlo, l'Inps di Messina, l'Ispettorato del Lavoro e l'Ordine degli architetti hanno avviato un percorso che, nel prossimo incontro, porterà alla firma di un accordo.

L'obiettivo è quello di far sì che l'Inps affitti quella sede, invece di venderla. In questo modo sarebbe possibile una periodica riapertura al pubblico della Galleria, con visite guidate, sperando di ottenere specifici fondi regionali per il recupero degli immobili storici.

C'è già un progetto, realizzato dall’Ordine degli Architetti, per far tornare la Galleria fruibile e farla diventare un altro luogo vivo per eventi culturali.