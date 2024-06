S’intitola il controviale di Mortelle a Sardella, patron dello Sporting

Sabato 29 giugno la cerimonia a Messina

MESSINA – Sabato 29 giugno, alle 11, si terrà a Mortelle la cerimonia di intitolazione del controviale ad Alberto Sardella (nella foto), il patron del celebre “Sporting”. Dopo la scopertura della targa, che sarà posta all’inizio della strada, i presenti si recheranno nei locali dell’ex ristorante “Sporting”, riaperto per l’occasione dopo molti anni. Il giornalista Alberto Borda Bossana ricorderà la figura di Alberto Sardella.



Il ristorante era stato fondato nel 1965 ed era una vera istituzione per Messina. Per l’occasione, sabato 29, saranno presenti il sindaco della Città Metropolitana Federico Basile, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso e i familiari di Alberto Sardella. “Brinderemo al futuro di Mortelle”, sottolinea Giancarlo Cordasco, presidente dell’associazione “Amici di Mortelle”.