Sirene, allertamento: prove sonore a Giampilieri Marina, Briga Superiore, Ponte Schiavo e Pezzolo - Tempostretto

La verifica del funzionamento del sistema è un’opportunità di informazione alla cittadinanza sulle regole comportamentali da adottare in caso di rischio

MESSINA – Prosegue l’attività relativa alla manutenzione delle sirene di allertamento collocate in varie zone del territorio comunale per verificarne il funzionamento. Oggi, martedì 18, e domani, mercoledì 19, dalle ore 8 alle 13, le prove sonore allerteranno gli abitanti di Giampilieri Marina, Briga Superiore, Ponte Schiavo e Pezzolo, attraverso la diffusione dei vari toni acustici. L’Assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, che prenderà parte alle operazioni, evidenzia come “l’attività riveste una duplice valenza in quanto, oltre che alla verifica del funzionamento del sistema, è un’opportunità di informazione alla cittadinanza sulle regole comportamentali da adottare in caso di rischio”.