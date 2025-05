Slalom di Salice, Nebrosport protagonista con vittorie di classe e piazzamenti

I quattro alfieri schierati (Santo Fallo, Biagio Meli, Salvatore Basile e Santi Leo) lasciano il segno. Secondo posto nella classifica riservata alle scuderia

Prestazione di grande consistenza per la Scuderia Nebrosport, che al termine del 7° Slalom di Salice 2025 archivia un weekend ricco di risultati positivi. I quattro alfieri schierati hanno lasciato il segno tra i birilli messinesi, contribuendo al prestigioso secondo posto nella classifica riservata alle scuderie. Con quattro piazzamenti di rilievo e due vittorie di classe, la Scuderia Nebrosport lascia il Salice con un bottino ricco e una conferma: la competitività del team continua a brillare tra i birilli siciliani.

Tra i protagonisti del fine settimana c’è Santo Fallo, che porta a casa il primo posto di classe, a bordo della sua Fiat 500 Sporting RS 1.15 PLUS, occupando il 43° posto nella classifica assoluta, risultato che consolida la sua competitività tra le Racing Start. Un weekend perfetto quello di Biagio Meli, autore di una prova grintosa al volante della sua Fiat Uno Turbo di classe S7. Meli, oltre al primo posto di classe e al secondo di gruppo, ha conquistato un ottimo 14° posto assoluto, confermando l’eccellente feeling con la sua vettura.

Ottima prestazione anche per Salvatore Basile, che ha reagito con carattere dopo lo sfortunato stop di Torregrotta. A bordo della sua Peugeot 205 Rally di classe E1-1400, il pilota di San Pier Niceto ha chiuso con un solido secondo posto di classe e il 15° assoluto, dimostrando concretezza e velocità nella prima gara della stagione. Non delude le aspettative nemmeno il veterano Santi Leo, al volante della sua Radical SR4 di classe E2 SC 1400. Il pilota messinese, già vincitore assoluto della passata edizione, ha lottato per il podio fino all’ultima manche, conquistando un prestigioso quarto posto assoluto e il secondo di classe, confermandosi tra i pretendenti del titolo siciliano.