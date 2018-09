Lente di ingrandimento su MessinaServizi: anomali avanzamenti di carriera

Mentre il dibattito politico è tutto concentrato su risanamento, scuole a Atm, il consigliere comunale Nello Pergolizzi accende i riflettori sulla nuova società che si occupa della gestione rifiuti in città.

Il consigliere di LiberaMe solleva una serie di interrogativi su alcuni passaggi che riguardano il personale e che a quanto pare starebbero avvenendo all’interno di MessinaServizi. «Provvedimenti formali assunti dai vertici della MessinaServizi Bene Comune S.p.A, con l’assegnazione di mansioni superiori, rispetto il livello di inquadramento, ad alcuni dipendenti in forza alla stessa» scrive Pergolizzi indirizzando la nota al sindaco, al presidente Lombardo, all’assessore Musolino e per conoscenza anche alla Corte dei Conti.

Pergolizzi ricorda che il Sindaco ha da sempre proclamato la regola della parità di trattamento, dell’equità, della giustizia ed altri principi fondamentali, evidenziando che deviazione dai suddetti principi potrebbe realizzare una ingiustificata progressione di alcune unità di personale in via automatica.

«Non si comprende come si possa considerare perfettamente compatibile ad una moderna ed efficiente amministrazione una politica contrattuale che favorisce avanzamenti di carriera disconoscendo la normativa di riferimento e il CCNL di settore. Diverse unità di personale potrebbero beneficiare di avanzamenti di carriera senza alcuna valutazione attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica e tutto ciò non può non riflettersi negativamente sul “buon andamento” della pubblica Società».

Per queste ragioni Pergolizzi chiede al sindaco De Luca quali provvedimenti intenda adottarne alla luce di queste segnalazioni con carattere di estrema urgenza e di conoscere se le procedure seguite dai vertici della Società siano nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il consigliere vuole capire se preventivamente alla attribuzione di mansioni superiori, alle quali sono correlate connesse indennità economiche, siano state bandite delle procedure selettive interne, se l'autonomia di una Società a partecipazione pubblica possa spingersi al punto di sovvertire e disconoscere le più normali regole di democrazia e trasparenza, evitando lo svolgimento di selezioni interne al fine di garantire pari trattamento tra tutti i dipendenti, venendo meno a quanto previsto all'articolo 97 della Costituzione per il pregiudizio arrecato al buon andamento della pubblica amministrazione e di non applicare gli stessi dettati del CCNL di settore.

Precisa la richiesta messa nero su bianco: verificare se le mansioni superiori eventualmente svolte dai dipendenti in questione, siano in violazione alle Leggi vigenti in materia e ai CCNL vigenti e se le stesse possono comportare legittime richieste di differenze economiche e sapere in che modo sindaco, assessore e governance della società affronteranno le eventuali conseguenze antieconomiche per riportare la MessinaServizi sui binari del rispetto delle regole comportamentali della buona amministrazione.