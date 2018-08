Riviera nord. Venditori abusivi, rifiuti ed erbacce

Furgoni a bordo dei quali si vende tutto, soprattutto panini e bibite, fermi per mesi in via Consolare Pompea, anche con sedie e tavoli davanti, soprattutto nel controviale davanti a Villa Bosurgi ma anche nel resto della via Consolare Pompea. Venditori abusivi di pesce e frutta, lungo tutta la riviera da Paradiso a Ganzirri, con problemi igienico sanitari e sulla circolazione stradale. Spesso lasciano rifiuti puzzolenti accanto ai cassonetti o all'interno. E nessuno paga l'occupazione suolo, oltre a fare concorrenza sleale a chi invece rispetta le regole.

Lo segnala il consigliere comunale Giovanni Scavello, che interroga il sindaco Cateno De Luca sul tema, ricordando anche la mancata pulizia e la scerbatura su tutta la riviera nord, in particolare nelle aiuole. "Spesso gli oleandri invadono il marciapiedi rendendo di fatto quasi impossibile il transito ai pedoni. I tombini non vengono puliti e proliferano ratti e blatte".

Focus, infine, sulla pista ciclabile a Contemplazione, lì dove si è creato un dislivello con la spiaggia e c'è il rischio di cadere perché non c'è alcuna ringhiera.