“Solo 40mila per la Vara? In futuro il Comune chieda di più”

L'assessora regionale al Turismo Elivira Amata oggi a Palazzo Zanca per la presentazione dell'evento del 15 agosto

MESSINA – “40mila euro per la Vara? Non poteva mancare il sostegno da parte dell’assessorato regionale al Turismo per un evento che per noi messinesi è una tradizione. Un evento emozionante e che attira tanti turisti. La polemica perché i 40mila euro regionali sono stati considerati pochi? Il Comune ne aveva chiesti 45mila. Magari il prossimo anno ne chiederà di più”. Così l’assessora Elvira Amata, presente oggi a Palazzo Zanca per presentare la manifestazione del 15 agosto.

“La crisi idrica non ha inciso sul turismo ma servono interventi strutturali in Sicilia”

Ha aggiunto Amata, esponente di Fratelli d’Italia: “Nel momento in cui sono tantissimi i viaggiatori che scelgono la Sicilia, Messina deve essere attrattiva. E quindi quest’amministrazione avrà sempre un sostegno, nel segno della sinergia, dall’assessorato che ho l’onore di guidare da due anni”. Ma c’è il rischio che il turismo risenta della carenza idrica? Riponde così l’assessora: “Non ne sta risentendo perché, essendo un problema antico, gli albergatori si sono organizzati per sopperire a questa carenza. In ogni caso, il problema è siciliano e si deve lavorare in maniera strutturale e presto. Abbiamo reti idriche colarodo in moltissimi Comuni e si perde tantissima acqua. Questo è l’impegno del presidente Schifani. Messina? L’amministrazione, su questo, deve fare molta attenzione e deve capire se c’è qualcosa da cambiare in questo momento. Non è accettabile che, nel 2024, sia ancora difficile reperire un bene essenziale”.