Il sottosegretario agli Interni Stefano Candiani incontra gli esponenti della Lega

Oggi, 28 gennaio, a partire dalle 15.30 al Salone delle Bandiere del Comune di Messina, il sen. Candiani, nella qualità di Commissario per la Sicilia Lega- Salvini Premier, parteciperà, su invito del Gruppo Consiliare della Lega del Comune di Messina composto da Dino Bramanti, Salvatore Serra, Giovanni Scavello con il contributo del movimento civico “Bramanti Sindaco”, rappresentato dal consigliere Giovanni Caruso, al resoconto sui primi 6 mesi di consiliatura del gruppo. L'evento prevede anche l'incontro con il Presidente del Consiglio Comunale ed i consiglieri riguardo alcune criticità ricadenti sull'occupazione, come la stabilizzazione dei 76 precari, ad oggi ancora in forse. Altri argomenti, tutti d'interesse comunale e provinciale saranno oggetto di un approfondito confronto con i partecipanti all'incontro.