Spacca la vetrina di un negozio e ruba una bici elettrica, arrestato 25enne a Messina

Intervento dei carabinieri pochi minuti dopo il fatto grazie a una segnalazione

MESSINA – Nella serata di ieri, a Messina, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del luogo hanno arrestato in flagranza un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “furto aggravato”.

L’arresto è scaturito da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza “112 Nue” da parte di un

passante, che aveva notato un giovane intento a infrangere la vetrina di un negozio di biciclette ubicato

nel centro del capoluogo peloritano.

Alla luce di quanto sopra, immediato è stato l’intervento di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che

in pochi minuti ha individuato e bloccato il giovane lungo una strada limitrofa, sorprendendolo mentre

portava al seguito una bicicletta elettrica asportata poco prima dal negozio segnalato.

A quel punto, l’uomo è stato subito dichiarato in stato di arresto e poi trasferito presso il carcere di

Messina Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la bicicletta recuperata è stata restituita

al proprietario del negozio.