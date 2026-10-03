 Spacca la vetrina di un negozio e ruba una bici elettrica, arrestato 25enne a Messina

Spacca la vetrina di un negozio e ruba una bici elettrica, arrestato 25enne a Messina

Redazione

Spacca la vetrina di un negozio e ruba una bici elettrica, arrestato 25enne a Messina

sabato 03 Ottobre 2026 - 10:28

Intervento dei carabinieri pochi minuti dopo il fatto grazie a una segnalazione

MESSINA – Nella serata di ieri, a Messina, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del luogo hanno arrestato in flagranza un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “furto aggravato”.

L’arresto è scaturito da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza “112 Nue” da parte di un
passante, che aveva notato un giovane intento a infrangere la vetrina di un negozio di biciclette ubicato
nel centro del capoluogo peloritano.

Alla luce di quanto sopra, immediato è stato l’intervento di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, che
in pochi minuti ha individuato e bloccato il giovane lungo una strada limitrofa, sorprendendolo mentre
portava al seguito una bicicletta elettrica asportata poco prima dal negozio segnalato.

A quel punto, l’uomo è stato subito dichiarato in stato di arresto e poi trasferito presso il carcere di
Messina Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la bicicletta recuperata è stata restituita
al proprietario del negozio.

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