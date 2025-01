Spazio alla danza al Teatro dei 3 Mestieri. L’evento fuori cartellone

Alessia Stracuzzi e il suo “Altered Frequencies”, Danilo Smedile con “Rosso”: i due danzatori messinesi tornano a casa per raccontarsi tra movimento, immagini e suono. L’appuntamento è il 17 e il 18 gennaio, ore 21.00.

MESSINA – Al Teatro dei 3 Mestieri un evento speciale fuori cartellone, interamente dedicato alla danza.

Protagonisti Alessia Stracuzzi con il suo “Altered Frequencies – Augmented Edition” e Danilo Smedile con il suo “Rosso | Atto di sopravvivenza”.

I due danzatori di origine messinese tornano a casa per raccontare la loro arte. Due performance diverse, testimonianza dell’identità, dell’estro creativo e del vissuto di ciascuno dei due artisti, ma accomunate dall’essere vere e proprie creazioni, dove movimento coreografico, suono, immagine e video si fanno linguaggi in dialogo per raccontare una storia.

L’appuntamento, in doppia data, grazie ad una grande risposta di pubblico, è per il 17 e il 18 gennaio, ore 21.00.

Altered Frequencies – Augmented Edition

“Altered Frequencies – Augmented Edition” è una performance che combina movimento e proiezioni video per esplorare il mondo della percezione sensoriale amplificata e della sovrastimolazione. Questa versione sviluppa l’opera originale aggiungendo immagini digitali e momenti di performance dal vivo, creando un’esperienza immersiva e intensa. L’obiettivo è offrire un ritratto della sensibilità come una forza potente, capace di trasformare la vulnerabilità in creatività, anche nel caos della vita moderna”.

Alessia Stracuzzi è una danzatrice, coreografa e videomaker messinese con sede a Bruxelles. Diplomata all’Opus Ballet e a La Faktoria, lavora come freelance costruendo la sua rete tra Belgio e Italia. Alessia è membro del cast principale di Ritournelle della Echo Dance Company e ha assistito Lila Magnin in Sāmara.

Ha iniziato la sua ricerca nel 2020, focalizzando il suo interesse nella correlazione tra immagine, suono e movimento, esplorando il modo in cui possono influenzarsi a vicenda. Alcuni dei suoi progetti, “Lockdown” e “What makes It Lively” sono stati selezionati e trasmessi in streaming in numerosi festival internazionali. Il suo solo Altered Frequencies, è stato premiato e selezionato per COLLAGENE 2024, CosiDanzi e ha vinto la VII edizione di Corpo Mobile a Roma e la III edizione del Lens Dans Festival a Barcellona. Al momento, tra i suoi nuovi progetti personali in attivo: “Maintenant” in collaborazione con Dabedeen selezionato per Road To Nowhere di Dare To Share Collective e in residenza presso i loro spazi a Maggio 2025; “Don’t Be Shy” progetto di cui cura la regia e coreografia, che coinvolge tre danzatrici, in residenza presso il Theatre House di Berlino ad Ottobre 2024 e presso il teatro Lido di Ostia ad Aprile 2025.

ROSSO | ATTO di sopravvivenza

“Rosso è una lotta interna, continua, forte. Un corpo diviso tra la necessità di sentirsi parte di qualcosa e il bisogno di estraniarsi. La performance costituisce il secondo capitolo del progetto ROSSO, liberamente ispirato alla novella “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga. La lotta interiore raccontata trova espressione attraverso il corpo, diviso e costantemente in tensione, e tramite il dialogo tra il materiale coreografico e una molteplicità di luoghi, punti di vista, macro e micro contesti. L’intenzione è quella di creare un’esperienza che integri la partitura coreografica e il materiale video, con l’obiettivo di trasportare lo spazio aperto nello spazio chiuso e trasferire le sensazioni provenienti dall’esterno”.

Danilo Smedile è un artista freelance, nato a Messina, con base a Parma. La sua prima esperienza lavorativa è stata con con Micha Van Hoecke, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per poi formarsi al MoDem della Compagnia Zappalà Danza. Ha partecipato alla Biennale College a Venezia nel 2017, con un focus su Forsythe con cinque danzatori della compagnia. Nel 2020 ha iniziato a lavorare ai suoi progetti personali, creando Incontro, che ha debuttato a Parma in una rassegna organizzata da Artemis Danza. Il primo passo definito è stato, però, proprio Rosso. La versione di Rosso dedicata agli spazi urbani è stata selezionata per la Vetrina della giovane danza d’autore 2023, del Network Anticorpi XL. Rosso | ATTO di sopravvivenza è finalista del Premio Theodor Rawyler 2023. Ha avviato, ancora, una collaborazione con la compagnia di danza verticale Il Posto di Wanda Moretti a Venezia.