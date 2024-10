Sperona l’auto con l’ex e figli, braccialetto elettronico per un uomo

Intervento della polizia a Sant'Agata di Militello

SANT’AGATA DI MILITELLO – Un caso da codice rosso a Sant’Agata di Militello con divieto d’avvicinamento e braccialetto elettronico. Un uomo ha incrociato in auto, nei giorni scorsi, la macchina guidata dall’ex compagna e con a bordo i figli piccoli della giovane. L’uomo ha immediatamente accelerato l’andatura, sorpassando e speronando il veicolo condotto dalla vittima. L’auto della donna è stata sbalzata dalla propria corsia, effettuando un testacoda di 180 gradi. Il rischio è stato grande ma non ci sono state gravi conseguenze per la giovane e i suoi piccoli.

Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Sant’Agata di Militello, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, hanno ricostruito che anche in passato ci sono stati episodi di violenza nel tentativo di riallacciare la relazione. Il tutto perseguitando la donna con ingiurie, minacce e aggressioni, oltre a tempeste di messaggi. L’uomo spesso si è anche appostato sotto casa dell’ex compagna.

L’indagato è stato diffidato a non avvicinarsi alla donna, a non comunicare con lei in qualsiasi forma e a tenersi ad una distanza dalla stessa di almeno 500 metri. Il giudice ha anche disposto l’applicazione del braccialetto elettronico.