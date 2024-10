Sperone, “c’è una discarica e non posso vendere casa”

Il disagio di chi subisce l'azione impunita degli incivili. Chiediamo a Messina Servizi di intervenire

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, mi chiamo Martina Silvestro, sono proprietaria di un immobile in uno di questi palazzi situati al complesso Campus di Sperone. Vi chiedo gentilmente di poter pubblicare la foto per porre all’attenzione di chi di dovere tali condizioni invivibili e penose. Vorrei vendere la casa ma per me è diventato ormai una meta irraggiungibile, per questa vergognosa situazione. Vi chiedo gentilmente di dare risalto a tutto ciò”.

Nell’immagine che ci è stata inviata si vede una grande discarica illegale di rifiuti in uno spazio attiguo al complesso in cui abita la nostra lettrice. Chiediamo a Messina Servizi di verificare la situazione e di intervenire.