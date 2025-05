“Spontanea”, la mostra all’Orto botanico Pietro Castelli tra visite guidate e musica in vinile

Il progetto nato dalla open call lanciata a marzo da The Messineser: il programma di sabato e domenica

MESSINA – Non tutti i messinesi conoscono le meraviglie che si celano all’interno dell’Orto botanico Pietro Castelli dell’Università di Messina, luogo iconico e una piccola gemma tutta da scoprire. Chi ancora non lo conosce potrà farlo (anche) nel weekend. Sì perché domani, sabato 10 maggio alle 10.30, sarà inaugurata la mostra dedicata alla flora del Mediterraneo, dal titolo “Spontanea”. A organizzarla è The Messineser, che ha lanciato l’omonima open call per coinvolgere gli artisti nello scorso marzo, insieme allo stesso Orto botanico, diretto da Rosella Picone.

Gli artisti a partecipare saranno 16. Ci saranno le opere di Gabriele Aliotta, Ugla Bizzarra, Alessandra Comparetto, Sara Cucè, Sofia De Grazia, Simona Favoroni, Olga Gurgone, Maria Lazzaro, Venera Leto, MaCa, Valeria Macadino, NessuNettuno, Anna Giulia Pricoco, Lilli Romano, Ramona Russo, Roberta Trapani. La mostra resterà visitabile fino al prossimo 9 giugno, ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

Ma intanto “Spontanea” (il cui poster è stato realizzato da Olga Gurgone) vivrà un programma ricco nel prossimo weekend. Domani l’inaugurazione alle 10.30 e poi la conversazione con i botanici Alessandro Crisafulli e Rosella Picone alle 11 dal titolo: “Perché Sponteanea?”. E ancora la visita guidata alle 17 e la musica d’ascolto in vinile alle 18, a cura di Morgan Maugeri, che si preannuncia un momento particolarmente intenso tra natura e melodie. Domenica 11 maggio, invece, la presentazione del libro Flora di Sicilia e delle isole circumsiciliane. La più completa guida per l’identificazione della flora siciliana (Edizioni Danaus) di Salvatore Cambria e Beppe Di Gregorio alle 10.30 e un’altra visita guidata sempre alle 17.

Il programma

Sabato 10 maggio:

alle 10.30: inaugurazione mostra. Intervengono la Rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, Marco Lo Curzio docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Rosella Picone direttrice dell’Orto Botanico Pietro Castelli dell’Università di Messina;

alle 11.00: Perché Spontanea? I botanici raccontano, conversazione con i botanici Alessandro Crisafulli e Rosella Picone;

alle 17.00: visita guidata all’Orto Botanico;

alle 18.00: Musica d’ascolto in vinile, a cura di Morgan Maugeri.

Domenica 11 maggio:

alle 10.30: presentazione del libro Flora di Sicilia e delle isole circumsiciliane. La più completa guida per l’identificazione della flora siciliana (Edizioni Danaus) di Salvatore Cambria e Beppe Di Gregorio;

alle 17.00: visita guidata all‘Orto Botanico.