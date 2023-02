Sportelli Amam, il calendario delle aperture nelle circoscrizioni - Tempostretto

Supporto agli utenti in vista della scadenza del 28 febbraio

MESSINA – In vista del termine del 28 febbraio prossimo, per consentire la regolarizzazione delle utenze l’Amam, di concerto con il Comune, ha potenziato le sedi circoscrizionali in cui sarà presente, da qui alla scadenza, con un proprio sportello dedicato. Per questo, è stato definito anche un calendario, con indicazione degli sportelli attivi e gli orari, a cui tutti i cittadini potranno fare riferimento per scegliere il presidio Amam più vicino.

Per quanti invece abbiano facilità di utilizzo degli strumenti telematici, Amam ricorda la possibilità di accedere sempre al portale utenti, con Spid e Cns/Cie, e operare autonomamente, effettuando pagamenti, istanze di pianificazione del rientro dal proprio debito, ottenere duplicati delle bollette o verificarne lo stato, fotocomunicare le letture, fare istanza di voltura, etc.

Il calendario degli sportelli Amam

Venerdì 17/02/2023 II CIRCOSCRIZIONE h 8:30-13:30

Lunedì 20/02/2023 IV CIRCOSCRIZIONE h 8:30-13:30

Martedì 21/02/2023 III CIRCOSCRIZIONE h 8:30-13:30

Mercoledì 22/02/2023 I CIRCOSCRIZIONE h 8:30-13:30

Giovedì 23/02/2023 VI CIRCOSCRIZIONE h 8:30-13:30

Venerdì 24/02/2023 II CORCOSCRIZIONE h 8:30-13:30

Lunedì 27/02/2023 III CIRCOSCRIZIONE h 8:30-13:30

Martedì 28/02/2023 IV CIRCOSCRIZIONE h 8:30-13:30