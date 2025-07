Spunta il verde, si intravede il nuovo Parco in Fiera FOTO

Finalmente un’accelerata nei lavori

L’area dell’ex Fiera sta finalmente cambiando volto. Un vasto tappeto erboso ha trasformato radicalmente lo scenario, prefigurando quel che sarà all’apertura, che però non sarà in tempi brevissimi.

Si fa strada così il sogno di una Messina con un litorale unificato, da Villa Sabin fino al Ringo, dalla Rada San Francesco (che sarà riadattata al completamento del porto di Tremestieri) all’ex quartiere fieristico, e oltre, fino a via Vittorio Emanuele e alle zone interessate dalle attuali demolizioni (ex Magazzini Generali, ex Mercato Ittico, ex Casa del Portuale, ex Silos Granai), per poi raggiungere la Dogana e le Stazioni centrale e marittima.

