Stabilizzazione precari, la Uil Fpl sollecita i manager della sanità messinese - Tempostretto

Vhiesto l'intervento dell'assessore regionale Volo

MESSINA – Con una nota indirizzata ai vertici delle aziende sanitarie messinesi e per conoscenza spedita all’assessorato regionale alla Salute, la Uil-Fpl, chiede la stabilizzazione dei lavoratori precari. Una missiva a firma di Livio Andronico, Maurizio Celona e Corrado Lamanna, rispettivamente segretario generale, segretario organizzativo e coordinatore provinciale area medica della Uil-Fpl Messina, con la quale si sollecitano le procedure necessarie per dare stabilità ai lavoratori che da tempo svolgono le proprie mansioni con contratti a termine.

Le sollecitazioni dei lavoratori

“La scrivente organizzazione sindacale – si legge nella nota – è stata fortemente sollecitata da numerosi lavoratori precari in atto in servizio presso le diverse aziende ospedaliere della Provincia di Messina , notevolmente preoccupati, stante che, a tutt’oggi, non hanno avuto alcuna rassicurazione riguardo le procedure di stabilizzazione già avviate da tempo. Si fa altresì presente che, l’organizzazione sindacale, recentemente ha appreso da un articolo pubblicato su un autorevole giornale che l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale impegnato, anche durante l’emergenza Covid, ha avviato le procedure di stabilizzazione per gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, secondo il quadro normativo nazionale e gli atti di indirizzo dell’assessorato regionale alla Salute della Regione Siciliana.

L’invito ai manager

Pertanto si invitano i manager delle amministrazioni delle Aziende sanitarie, a procedere con estrema urgenza, con le procedure di stabilizzazioni del personale precario avente diritto, ai sensi della Legge Madia e della Legge 234/2021. All’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, che legge per conoscenza – conclude la nota – si chiede un autorevole intervento, nei confronti dei manager a tutt’oggi inadempienti, che non hanno inteso applicare la normativa in vigore, riguardo la stabilizzazione del personale, al fine di dare certezze lavorative e nel contempo garantire i livelli essenziali di assistenza”.