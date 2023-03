Stramilano, la mezza maratona degli atleti jonici: la sorpresa Paratore - Tempostretto

Il ritorno dopo la pausa forzata a causa della pandemia. I tempi degli atleti jonici

Si è svolta domenica la 50° Stramilano Half Marathon, la mezza maratona tra le più partecipate d’Italia che ha visto la partecipazione di numerosi runners provenienti da tutto il mondo. I circa 5500 runner tra atleti, professionisti ed appassionati si sono sfidati lungo il percorso cittadino che parte e finisce in Piazza Castello. Tra loro, diversi atleti del comprensorio jonicomessinese, che hanno ben figurato (sono tra l’altro proiettati sui prossimi appuntamenti, di rilevanza internazionale).

La gara è stata dominata dai kenioti che hanno piazzato una tripletta accaparrandosi tutti i posti del podio con Cosmas Mwangi Boi che è riuscito a chiudere la gara in meno di un ora con il tempo di 59’ e 40” seguito da Isaac Kipkemboi Too con il tempo di 1h 01’ e 05”. La medaglia di bronzo è stata conquistata da Brnard Musau Wambua con il tempo 1h 01’ e 09”. Il migliore degli italiani è stato Pasquale Selvarolo che ha chiuso al 5° posto con il tempo di 1h 04’ e 54” subito dopo il poker africano. In campo femminile si è aggiudicata la gara la keniana Gladys Cherop Longari con il tempo di 1h 07’ e 28” che al fotofinish ha preceduto con lo stesso tempo l’etiope Aberash Schilima Kebeda. Il finale entusiasmante della gara femminile con le atlete del podio tutte in due secondi ha visto la conquista del terzo posto da parte di Anchinalu Dessie Genaneh con il tempo di 1h 07’ e 30”. Prima delle italiane Giovanna Epis che ha chiuso al 6° posto con il tempo di 1h 12’ e 01”.

Alla manifestazione hanno partecipato diversi atleti dell’hinterland jonico messinese che sono finalmente ritornati a gareggiare dopo la sosta forzata dettata dalla pandemia. Paolo Garufi, Emanuele Paratore, Melino Puliatti, Giuseppe Pistone, Nuccio Micali e Tanino Mazzitto si sono degnamente difesi nel parterre milanese facendo segnare dei buoni rilievi cronometrici. Veramente sorprendente è stata la prestazione di Emanuele Paratore che ha fatto il suo esordio alle gare affiancato dall’inizio alla fine dal veterano Paolo Garufi. Entrambi gli atleti degli “Snail runners” hanno tagliato il traguardo con il brillante tempo di 1h 43’ e 06” che gli ha permesso di collocarsi in una buona posizione di classifica. La piazza d’onore del nostro gruppo è toccata a Giuseppe Pistone con il tempo di 1h 45’ e 13”, seguito da Melino Puliatti con il tempo di 1h 53’ e 03” e da Nuccio Micali che ha chiuso in 2h 04’ e 40”. Purtroppo Tanino Mazzitto per problemi fisici ha dovuto rinunciare alla gara.

Prossimamente i nostri atleti saranno impegnati in altre gare di prestigio internazionale a cominciare da Pierpaolo Maimone che correrà la Maratona di Boston il prossimo 17 aprile, e di Gabriella Forlese e Francesco Tomasello che si cimenteranno in quella di Londra che si svolgerà il 23 aprile. A distanza di tre anni dallo scoppio della pandemia, finalmente si è ritornato a gareggiare sperando che i nostri instancabili amatori di questa disciplina riescano e continuino a suscitare l’entusiasmo che ha avvicinato tante persone a svolgere quotidianamente una sana attività motoria che tempri lo spirito e la mente di chi la pratica con regolarità. Nella foto da sinistra Nuccio Micali, Paolo Garufi, Emanuele Paratore, Melino Puliatti e Giuseppe Pistone poco prima della partenza.