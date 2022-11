Stretto di Messina Spa. Il governo Meloni riattiva la società - Tempostretto

Il provvedimento deciso in Consgliio dei ministri

Al via la riattivazione della società Stretto di Messina Spa. Tra i provvedimenti del Consiglio dei ministri si trova anche un impegno concreto in questa direzione: “Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è prevista la riattivazione della società attualmente in liquidazione”. Una decisione del governo guidato da Giorgia Meloni annunciata dal ministro Matteo Salvini: dal decreto Monti del 2013 si passerà presumibilmente a un nuovo decreto che “resusciterà” questa realtà.

Stretto di Messina è una società del Gruppo Anas con lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Ponte. È stata costituita l’11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva n. 1158/1971). Dall’ottobre 2007 è controllata da Anas e dal 2013 è stata posta in liquidazione, con commissario liquidatore Vincenzo Fortunato.

