“A Stromboli un solo medico per 500 abitanti, ha dovuto gestire due codici rossi”

Sarah Cusolito ringrazia la medica che ha salvato suo padre ma lancia l'allarme

“Ieri mio padre si è sentito male, non respirava più, in guardia medica non c’era nessuno, l’unica dottoressa era a soccorrere un altro paziente in codice rosso. Intanto mio padre non respirava e la situazione era grave. La dottoressa Mariangela è corsa da papà, dovendo lasciare l’altro paziente in codice rosso che aspettava l’elicottero è una volta arrivata da noi, correndo con tutto ciò che le occorreva, è pure caduta a causa della corsa e dalle nostre strade disastrate”.

Una cittadina di Stromboli, Sarah Cusolito, ringrazia l’unica medica in servizio ma lancia l’allarme.

“Papà è vivo grazie alla sua tempestiva azione, bastavano altri cinque minuti e non sarebbe stato più qui. Non è normale che una popolazione di 500 abitanti abbia un medico solo in guardia medica che si deve occupare di tutto. Qui si parla di vite non di barzellette”.