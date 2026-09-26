Studenti in piazza contro Valditara: “No al tetto del 30% di alunni stranieri in classe, governo razzista”

La Rete degli studenti medi contro il ministro: "I problemi della scuola sono altri, fanno propaganda su bambini e ragazzi come noi. L'immigrazione? Un'opportunità"

MESSINA – La Rete degli studenti medi dice no al DL Valditara. Gli studenti messinesi hanno indetto per oggi una manifestazione con l’obiettivo di dire no al decreto con cui il governo vuole inserire il tetto del 30% degli alunni stranieri nelle classi italiane. Si terrà in Piazza Unione Europea, davanti Palazzo Zanca, dalle ore 16.

Federico Auditore della Rete degli studenti medi di Messina ha spiegato: “I problemi della scuola e degli studenti sono altri, invece di fare propaganda sull’accesso a scuola di bambini e ragazzi come noi, il Ministro dovrebbe investire sulla sicurezza delle aule e sull’educazione sessuoaffettiva in tutte le scuole di ogni ordine e grado, al posto di vietarla. L’immigrazione nel nostro paese è un’opportunità, inoltre il Ministro parla di un eventualità che non esiste veramente solo per becera propaganda elettorale e anche se fosse così non si può chiedere a delle famiglie di iscrivere il o la propria figlia in un altro comune o scuola a chissà quanti chilometri da casa. Questo governo si dimostra nuovamente un governo razzista”,