 Uiltrasporti, c'è l'accordo con Atm: sarà istituita la Banca ore ferie solidali

Uiltrasporti, c’è l’accordo con Atm: sarà istituita la Banca ore ferie solidali

Redazione

Uiltrasporti, c’è l’accordo con Atm: sarà istituita la Banca ore ferie solidali

sabato 26 Settembre 2026 - 06:57

L'intesa raggiunta nei giorni scorsi consentirà a lavoratrici e lavoratori di cedere su base volontaria e a titolo gratuiti giorni di ferie e riposi a colleghi in casi di problemi personali gravi

MESSINA – Uiltrasporti ha raggiunto l’intesa con Atm Messina per l’istituzione della Banca ore ferie solidali. Il sindacato ha spiegato di aver chiuso l’accordo lo scorso 24 settembre, sottoscrivendo la proposta sviluppata grazie al confronto con l’azienda. Si tratta di uno “strumento strutturato di solidarietà e welfare contrattuale”. Su base volontaria e a titolo gratuito, i dipendenti potranno cedere giorni di ferie e permessi ai colleghi, qualora questi siano chiamati “ad affrontare gravi ed eccezionali esigenze personali o familiari che richiedano un’assistenza prolungata”.

Uiltrasporti: “L’accordo dimostra l’efficacia del confronto reale”

Il regolamento attuativo stabilisce criteri oggettivi, piena tutela della privacy e parità di trattamento, garantendo un utilizzo trasparente e rigoroso dell’istituto. Il sindacato ha spiegato: “La sottoscrizione di questo accordo dimostra l’efficacia della contrattazione aziendale quando è orientata alla risoluzione dei problemi reali. Atm Messina spa ha saputo cogliere l’importanza della proposta sindacale e rispondere positivamente al tavolo di trattativa. Il confronto ha permesso di raggiungere un equilibrio valido tra le esigenze organizzative dell’impresa e la tutela fondamentale della salute e della dignità della persona”.

Per Uiltrasporti, l’accordo sulle Ferie Solidali rappresenta un importante strumento operativo per rafforzare la rete di tutela sociale e la coesione all’interno della comunità lavorativa di Atm. L’intesa conferma il valore del dialogo e della contrattazione sindacale come strumenti concreti di tutela e garanzia per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, soprattutto nelle situazioni personali e familiari più difficili.

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