Messina, uomo aggredito con l’acido: ha ustioni su tutto il corpo

Ad aggredirlo sarebbe stata una donna. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica

MESSINA – Un uomo è stato portato al pronto soccorso del Policlinico “G. Martino” nella tarda serata di ieri, venerdì 25 settembre, dopo essere rimasto vittima di un’aggressione da parte di una donna. Secondo una prima ricostruzione, infatti, quest’ultima gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e trovare la presunta responsabile.