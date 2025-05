Su Topolino arriva Vincenzo... Paperibali

Il campione ciclistico messinese protagonista della storia Zio Paperone e l’indesiderata maglia rosa

Tutti in sella. Sul numero 3624 di Topolino – in edicola e fumetteria da mercoledì 7 maggio – spazio al ciclismo, in occasione del Giro d’Italia 2025 il campione italiano Vincenzo Nibali nella sua versione “paperizzata” è pronto a fare la conoscenza dei personaggi Disney. A lui è dedicata anche la copertina di questo numero.

Si parte dunque con Zio Paperone e l’indesiderata maglia rosa, avventura a fumetti scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina (autore anche della copertina) che si snoda tra le tappe e i tornanti del Giro del Calisota. Protagonista della storia Vincenzo Paperibali, ex campione ciclistico, che affianca la squadra di Zio Paperone – composta dai goffi ma volenterosi nipoti, Paperino e Paperoga – aiutandolo a sventare i piani del nemico di sempre: Rockerduck. Paperibali riuscirà a salvare la gara, dimostrando che il vero spirito sportivo va oltre il podio?

«Vincenzo Nibali è un campione amato e seguito. Le sue vittorie e la sua grinta sportiva ci hanno appassionato e infiammato per anni. Il suo bottino di fine carriera lo pone tra i ciclisti italiani più vittoriosi di sempre e vederlo su Topolino, a cominciare dalla copertina dove lo vediamo “tagliare il traguardo, accanto a Paperino e Paperoga, è motivo di sincero orgoglio», commenta Alex Bertani, direttore del settimanale.