Successo del Volley Letojanni, la Sicily Bvs vince ma non sorpassa

Il punto sulle messinesi impegnate in serie B nazionale e serie C regionale

Pronostico rispettato nella 19ª giornata del Campionato Nazionale di Serie B Maschile con il Volley Letojanni che conquista l’intera posta in palio fra le mura amiche della palestra Letterio Barca. Gli ospiti della Volley Valley impensieriscono il sestetto di Balsamo solo nel terzo parziale approfittando di un calo di rendimento dei padroni di casa. Partita chiusa comunque in tre set e tre punti in classifica che mantengono Letojanni nell’élite del girone H. La partita si conclude 25-19 25-20 25-21.

Grande soddisfazione in casa Letojanni per i tre punti conquistati con autorità in una gara che nascondeva comunque delle insidie. La classifica vede ora il Letojanni in quarta posizione nel girone H in attesa della prossima sfida che vedrà Balsamo e compagni affrontare fuori casa l’attuale terza forza del torneo, l’Aquila Bronte con possibilità di sorpasso in caso di vittoria.

In B1 femminile sconfitta l’Amando Volley in trasferta contro Castellana Grotte, le padrone di casa si sono imposte per 25-22 25-21 25-21. Il gruppo ionico si trova in decima posizione e settimana prossima sfiderà in casa Fasano, capolista del girone, in casa. In B2 femminile vittoria per La Saracena Volley in casa in rimonta contro Volley Reghion, risultato finale 18-25 25-17 25-16 26-24, che permette alle nebroidee di guadagnare la posizione proprio sulle reggine mentre sconfitta lontano dalle mura amiche l’Orlandina che ha ceduto per 25-22 26-24 25-19 sul campo della Gbt Volley Palermo. Nel prossimo turno Saracena ospite del Cus Catania quarta forza del girone L, mentre Orlandina sesta riceve la visita del Volley Valley seconda forza del campionato.

Serie C maschile, la Sicily vince lo scontro al vertice

Nel girone A c’era tanta attesa per la sfida al vertice tra Sicily Bvs e Termina Atletico Imerese. Le due squadre si giocavano il primo posto in classifica, a tre giornate dai playoff, a Saponara. I tirrenici fanno valere la legge di casa ma vincono solo al tie break (25-18 19-25 25-18 17-25 15-12) e i punti non bastano a superare i rivali. Vittoria esterna del Barcellona in casa del Club Leoni 26-28 25-23 21-25 17-25. Un punto anche per il Trinisi che perde al tiebreak in quel di Terrasini facendosi rimontare da due set avanti 24-26 22-25 25-21 25-17 15-5.

Nel girone B di serie C maschile continua la cavalcata che non conosce sconfitte della Jonica Volley, che vince 25-20 21-25 25-19 25-15 contro Gela. Sconfitta amarissima invece per la Team Volley Messina che cade in casa contro il fanalino di coda Modica per 22-25 20-25 23-25.

Serie C femminile, la Team Volley ribalta Santa Teresa

Nel girone B di serie C femminile vincono la Polisportiva Nino Romano che sfidava nel derby l’Unime alla Cittadella, per le ragazze di coach Maccotta 25-21 25-22 25-18. Risultato pieno anche per il Messina Volley che in casa supera la Golden Volley per 25-23 25-19 25-18, le due formazioni restano nei primi posti della graduatoria.

Vittoria al tiebreak per la Volley 96, le mamertine superano la Teams Volley Catania per 25-23 26-28 23-25 25-22 9-15. Cinque set ci sono voluti anche tra Santa Teresa e Team Volley Messina, le joniche in casa scappano avanti 25-23 25-20, arriva la reazione del gruppo allenato dal trio Laganà-Donato-Chité che pareggia la partita 22-25 11-25 e poi la ribalta al quinto per 14-16 e può ancora sperare nella salvezza vista anche la caduta della Pallavolo Oliveri in casa della Liberamente Acicatena per 25-16 20-25 25-18 25-22.