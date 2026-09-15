Sulle tracce di Colapesce: il mito dello Stretto diventa un libro illustrato

Dalla scultura alla pagina scritta, l'esordio dell'artista Nicola Micali per Algra Editore intreccia leggenda, immersioni e memoria del territorio

Il mito dello Stretto torna in libreria con l’opera d’esordio di Nicola Micali. L’artista messinese, noto per la sua produzione scultorea e le illustrazioni, firma il suo primo volume dal titolo Sulle tracce di Colapesce, pubblicato da Algra Editore.

Dal mare della Marina alla leggenda

Il racconto illustrato prende forma dall’intreccio tra la tradizione marinara e il percorso personale dell’autore, originario di Giampilieri, che ha maturato una diretta conoscenza del mondo subacqueo durante il servizio prestato nella Marina Militare in Liguria.

La trama segue le vicende di un giovane palombaro impegnato in un’immersione nelle acque dello Stretto alla ricerca della figura leggendaria di Colapesce. Il percorso narrativo snoda la componente fantastica tra creature marine, scorci mitologici e il castello di Morgana, affiancando al registro fiabesco dettagli tecnici derivati dalla disciplina della subacquea, con richiami allo scafandro tradizionale e alle metodologie d’immersione.

Un richiamo alla storia e all’arte visiva

L’opera richiama inoltre riferimenti storici e scientifici legati al territorio, tra cui la figura di Jeanne Villepreux-Power, pioniera della biologia marina nota per i suoi studi condotti a Messina. Sul piano figurativo, l’impostazione grafica e le illustrazioni si rifanno alla lezione della grande tradizione narrativa italiana, con un omaggio esplicito allo stile illustrativo di Achille Beltrame.

La presentazione e le mostre

Il libro è stato presentato alla Libreria Colapesce alla presenza dell’autore, in un incontro moderato dallo storico Roberto Sciarrone, curatore della prefazione. Contestualmente alla presentazione è stata allestita un’esposizione con le tavole del volume e tre sculture dedicate ai miti fondativi dello Stretto.

L’opera ha ottenuto il patrocinio del Comune di Messina e della The Historical Diving Society Italia, con il supporto della galleria Zancle Art Project e del Cantiere della Memoria di Le Grazie. Il volume è disponibile nel circuito librario nazionale con distribuzione affidata a Messaggerie Libri.