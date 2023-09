Sunia Messina dà assistenza per il bonus affitti 2021. "L'emergenza casa resta" - Tempostretto

Il sindacato aiuterà gli aventi diritto per la compilazione della domanda

Sono aperte le richieste per il bonus affitti in Sicilia, una misura che era attesa da tempo da migliaia di famiglie in difficoltà. Sunia Messina ha attivato un servizio di assistenza alla compilazione della domanda per supportare l’invio delle richieste a chi ne ha diritto.

“Sono stati stanziati 17 milioni di euro relativi agli affitti dell’anno 2021” – dichiara il segretario Claudio Vallone – “si tratta di una misura di sostegno alle famiglie, che però non risolve il problema più grande dell’emergenza abitativa, soprattutto nella nostra città. Serve un piano nazionale per il diritto all’abitare, su cui è necessario che i Comuni facciano la propria parte, aumentando la spesa mirata sul diritto all’abitare, su questo il Sunia di Messina è in prima linea, accanto alle famiglie in difficoltà”.

Fino al 20 ottobre è attivo il servizio di assistenza alla compilazione delle domande presso l’ufficio in via Peculio Frumentario 6 (Cgil Messina), proprio per incentivare la presentazione delle domande per tutti coloro che avevano un contratto di locazione nel 2021 e rispettano i criteri di accesso previsti dal bando regionale.