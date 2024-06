Sversamento di acido da un container, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Lungo la linea ferroviaria in azione anche un nucleo speciale per prevenire il contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche

MESSINA – Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per contenere uno sversamento di liquido da un container trasportato su ferrovia. La squadra inviata dalla sede centrale è giunta sul posto con autopompa serbatoio (Aps), pick-up con modulo attrezzato e un mezzo speciale Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico). Dopo l’apertura del container, il personale personale specializzato del nucleo Nbcr è intervenuto constatando la presenza di batterie al litio capovolte, probabilmente durante il trasporto, dalle quali fuoriusciva acido.

Sul posto anche la Polizia di Stato e il personale ferroviario per il distacco della linea. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del Fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 13.