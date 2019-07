Talent "Play the game" del Teatro Vittorio Emanuele: scadenza il 30 luglio - Tempostretto

Messina- prorogato fino al 30 luglio il termine per l'iscrizione al talent destinato ai giovani

Ultimi giorni per iscriversi al talent del teatro Vittorio Emanuele “Play the game”, aperto ai giovani dai 16 ai 30 anni che vogliono scommettere sul loro talento artistico. L’Ente Teatro ha infatti deciso di prorogare fino al 30 luglio il termine per le iscrizioni (qui il link)

E’ un’opportunità imperdibile che un Teatro che vuol aprirsi realmente al territorio vuole dare alle giovani generazioni che ben sanno come non basta avere un sogno se non lo si nutre e non lo si coltiva con l’impegno, il sacrificio ed anche la formazione.

“Nei nostri obiettivi definire Play the game un talent è riduttivo- ha dichiarato Gianfranco Scoglio in occasione della presentazione dell’iniziativa- E’ molto di più, è un laboratorio creativo che comporterà produzioni di prosa, musica, danza, che consentirà la formazione dei talenti e la promozione dell’identità siciliana”.

Un progetto al quale Scoglio, i direttori artistici Simona Celi e Matteo Pappalardo, il commissario Daniela Lo Cascio, hanno lavorato per mesi, perfezionandone i dettagli e rendendolo la carta vincente dell’apertura del Teatro a quelle giovani generazioni che sognano di volare, hanno le ali, ma non le sanno usare e spesso, troppo spesso, si bruciano per questo.

A settembre inizieranno i provini per scegliere chi ha vinto il talent nelle varie sezioni (previste anche borse di studio messe a disposizione da imprenditori e non solo) ed il Teatro Vittorio Emanuele affiderà questa fase ai migliori professionisti, puntando anche alla nascita di una Compagnia teatrale stabile.