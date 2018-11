Incidente in galleria Telegrafo. Ferito un motociclista

MESSINA - Incidente stamani, in tangenziale, sulla tratta Villafranca - Messina, appena all'interno della galleria Telegrafo. Coinvolte tre auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, trasportato al Policlinico in condizioni che non sembrerebbero gravi.

Si sono formate lunghissime code ed è intervenuta la Polizia Stradale della sezione di Boccetta.