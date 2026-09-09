PalaRussello, via ai lavori di efficientamento energetico e riduzione degli sprechi: finiranno a giugno 2027

Consegnati in mattinata i lavori alla ditta Bellavia Group srl. Basile: "Impianti sportivi luoghi fondamentali di socialità e crescita"

MESSINA – Appena una settimana fa se n’è parlato durante la seduta della quinta commissione consiliare. Oggi, invece, sono stati consegnati i lavori che porteranno, tra 9 mesi, alla sua fruizione completa. Parliamo del PalaRussello, struttura sportiva di cui si parla da tempo e che darà, con la sua piena funzionalità, ampio respiro alle società sportive cittadine in cerca di spazi in cui allenarsi e giocare.

PalaRussello, lavori da ultimare entro il 12 giugno 2027

Nel novembre del 2025 era stata esitata la determina con il bando per un milione e mezzo per l’efficientamento energetico. Nel dettaglio, nel progetto esecutivo redatto lo scorso anno dagli architetti Chetti Tamà e Antonino Tappa si parlava di un importo complessivo di 1.540.000 euro. Lo stesso Tappa, in qualità di direttore dei lavori, insieme alla rup (responsabile unico del progetto) Laura Bottari, ha consegnato la struttura alla Bellavia Group srl, impresa che si è aggiudicata i lavori nel maggio scorso per un importo netto di 863.854,39 euro inclusi oneri di sicurezza, IVA esclusa. L’ultimazione dei lavori è prevista per il 12 giugno 2027.

I lavori nel dettaglio: dagli infissi alle luci

In cosa consisteranno i lavori? Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, sarà effettuato un relamping del terreno di gioco, degli spogliatoi, delle gradinate, dei bagni, di tutti gli spazi e delle aree esterne, con nuovi corpi a led al posto dei vecchi. Sarà inoltre installato un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Poi i lavori per l’eliminazione delle possibili infiltrazioni della copertura, la sostituzione degli infissi esistenti con infissi a taglio termico e il rivestimento termoisolante a “cappotto” del prospetto nord-est, che interessa il blocco spogliatoi.

Infine sarà installata una pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento degli spogliatoi e saranno installati rubinetti “temporizzati” regolabili da 0 a 55 secondi per i lavabi e le docce del blocco spogliatoi, così da ridurre i consumi idrici. L’obiettivo è chiaro: più confort per utenti, operatori e pubblico, ma anche riduzione dei consumi elettrici e idrici.

Basile: “Struttura rilevante”

Basile sui social ha affermato: “Il PalaRussello è una struttura rilevante per il ruolo che svolge nella vita della comunità. Tutti gli impianti sportivi, che stiamo ammodernando uno a uno, sono luoghi fondamentali di aggregazione, socialità e crescita, sia nelle periferie sia nelle zone centrali della città. Per questo, come amministrazione, abbiamo scelto di investire nelle strutture sportive e nella creazione di luoghi capaci di offrire opportunità e costruire il futuro delle nuove generazioni. Il PalaRussello, insieme agli altri impianti sportivi della città, rappresenta un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare, rendendolo sempre più funzionale, sicuro, sostenibile e al servizio dei cittadini”.