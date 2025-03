Taormina. Bagni pubblici e info point, il terminal bus ha cambiato volto

Inaugurati i nuovi servizi Asm in via Pirandello. Il costo per utilizzare i bagni autopulenti sarà di un euro

TAORMINA – Info point e nuovi servizi igienici pubblici nel piazzale del terminal bus di via Pirandello, che saranno gestiti dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina. Stamattina la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Cateno De Luca e del presidente di Asm Giuseppe Campagna.

I lavori di ristrutturazione, iniziati il 18 novembre dello scorso anno, si sono conclusi in 4 mesi e hanno interessato il locale esistente all’interno del quale si trovavano dei bagni fatiscenti ed inutilizzati, che è stato trasformato in un punto informativo da destinare a servizi di informazione ed assistenza ai turisti ed ai visitatori che arriveranno in città.

Di fronte, invece, è stato collocato un blocco di bagni autopulenti, dotati di due vani toilette, di cui uno destinato ai disabili, con impianto di aria condizionata e dotati di un dispositivo per il pagamento con carta di credito. Il costo per utilizzare il servizio sarà di 1 euro.

“Andiamo avanti con determinazione – hanno sottolineato il sindaco Luca e il presidente di Asm Campagna – consapevoli che ogni risultato ottenuto, anche quello che può sembrare più piccolo, rappresenta una conquista importante per la nostra comunità”.