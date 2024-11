“Taormina bella e pulita”, presentata la nuova campagna per la raccolta differenziata

Il programma educativo è rivolto ai più giovani e coinvolge le scuole del territorio

TAORMINA – Questa mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo dei Giurati, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Taormina Bella e Pulita” e della nuova campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata, promossa dall’Amministrazione Comunale di Taormina in collaborazione con ASM.

L’evento ha visto la partecipazione del vicesindaco Antonio Lo Monaco, dell’assessore alle politiche scolastiche Alessandra Cullurà, del presidente di ASM Giuseppe Campagna, della dirigente scolastica Carla Santoro e di una delegazione di studenti delle scuole del comprensorio.

Il progetto “Taormina Bella e Pulita” si pone l’obiettivo di promuovere una cultura ecosostenibile attraverso un programma educativo rivolto ai più giovani, coinvolgendo le scuole del territorio. Attraverso percorsi didattici, laboratori creativi e visite guidate agli impianti di riciclo, i bambini saranno educati alla corretta gestione dei rifiuti e sensibilizzati alla tutela dell’ambiente. Il progetto è ispirato al principio “Dai bambini e con i bambini”, riconoscendo nella loro sensibilità, creatività e affettività la chiave per un futuro più sostenibile.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’introduzione della Centauressa di Taormina, mascotte ufficiale in versione cartoon. Accolta con entusiasmo dai piccoli presenti, la mascotte accompagnerà le attività di sensibilizzazione, aiutando a rendere i temi ambientali accessibili e coinvolgenti per i più giovani.

I dettagli della nuova campagna

La nuova campagna di promozione della raccolta differenziata rappresenta un tassello fondamentale di un piano strategico volto a ottimizzare la gestione dei rifiuti sul territorio e a consolidare il percorso di Taormina verso il conseguimento della Bandiera Blu, riconoscimento internazionale di qualità ambientale. Dopo il prestigioso traguardo ottenuto per la spiaggia di Mazzeo, l’obiettivo è ora quello di estendere questo importante risultato anche alle altre spiagge della città.

Con il supporto della Centauressa cartoon, la campagna punta a stimolare la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza, incentivando buone pratiche di riciclo e riduzione dei rifiuti.

“Con questo progetto – ha affermato Lo Monaco – vogliamo trasformare Taormina in un modello di sostenibilità, partendo dai più giovani per costruire una cultura ambientale che coinvolga l’intera comunità”.

La dirigente scolastica Carla Santoro, intervenendo durante la conferenza, ha sottolineato: “Questo progetto è un’opportunità straordinaria per i nostri studenti. Attraverso l’educazione e l’esperienza diretta, i bambini non solo imparano, ma diventano veri ambasciatori di buone pratiche per le loro famiglie e per tutta la comunità. Il loro entusiasmo oggi ci dimostra quanto sia importante coinvolgerli in iniziative così innovative”.

Il presidente di Asm, Giuseppe Campagna, ha aggiunto: “Asm è orgogliosa di essere parte attiva di questo progetto. Con la nuova campagna di sensibilizzazione, vogliamo non solo migliorare la qualità della raccolta differenziata, ma anche promuovere un cambiamento culturale che parta dalle scuole e coinvolga l’intera città. La Centauressa cartoon rappresenta un simbolo di cambiamento e sostenibilità, che siamo certi diventerà un punto di riferimento per i bambini e per le famiglie.”

L’assessore Alessandra Cullurà ha concluso: “La presenza dei bambini oggi è solo l’inizio di un percorso educativo che abbiamo avviato con le scuole e che vedrà gli studenti protagonisti anche il prossimo 17 dicembre, con un grande evento al Palacongressi. Sarà un’occasione per celebrare il loro impegno e sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza. Inoltre, abbiamo lanciato un concorso rivolto ai bambini per scegliere il nome della nostra mascotte, la Centauressa cartoon, coinvolgendoli direttamente in questo progetto e rendendoli parte attiva della sua realizzazione”.

Il prossimo 17 dicembre al Palacongressi gli studenti saranno protagonisti di un evento nel corso del quale saranno condivise le esperienze del percorso e celebrato l’impegno dei più piccoli nel rendere Taormina un luogo più bello e pulito.