Taormina. Bilancio approvato in Giunta, Bolognari: "Si riparte dall'anno zero" - Tempostretto

Il Comune prosegue sulla strada del risanamento dopo la dichiarazione di dissesto finanziario

TAORMINA – Approvato dalla Giunta taorminese lo schema dell’ipotesi di bilancio triennale stabilmente riequilibrato. Una volta acquisito il parere dei revisori dei conti, lo strumento di programmazione economico-finanziaria approderà in Consiglio comunale per l’approvazione. Sempre ieri la Giunta ha approvato altri atti propedeutici: tre contratti di servizio (acquedotto, illuminazione pubblica e scuolabus), il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento e il modello F (riassunto degli adempimenti adottati a seguito del dissesto finanziario). “Una mole di lavoro importante che è stata preparata dalla ragioneria, dalla segreteria e da tutte le aree di cui è composta la macchina amministrativa del comune – spiega il sindaco Bolognari – Si riparte dall’anno zero e il risanamento è compito ingrato, ma serio, l’unico a servire per uscire dalla crisi”.