Taormina. Da giovedì la consegna dei nuovi mastelli per la differenziata

Asm ha attivato alcuni punti di distribuzione per le utenze domestiche. Ecco il calendario con le giornate suddivise per cognome

TAORMINA – Scatterà domani, giovedì 10 luglio, la consegna alle utenze domestiche dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti. Questi i punti di distribuzioni Asm che rimarranno attivi tutti i giorni dalle 07:00 alle 20:00 fino al 17 luglio (escluso domenica 13 luglio): Parcheggio Lumbi – Via Mario e Nicolò Garipoli; Parcheggio scuola – Via Dietro Cappuccini/Piazza Cacciola; scuola primaria Trappitello – Via Francavilla, 8/N; . A Mazzeo, invece, la distribuzione avverrà in piazza Salvo D’Acquisto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:30 alle ore 20:00; martedì, giovedì e sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:30.

Per ritirare i mastelli è necessario presentarsi nei punti indicati muniti di tessera sanitaria o documento di identità. Saranno consegnati per ciascuna utenza domestica 5 mastelli da 35 litri e un sotto lavello da 10 litri, in particolare: mastello giallo per plastica e metalli; verde per vetro; marrone per umido; blu per carta; grigio per indifferenziato. In occasione della consegna dei nuovi mastelli sarà possibile riconsegnare i vecchi mastelli al personale Asm.

Tutti i mastelli sono dotati di trasponder, dispositivo inamovibile per la rilevazione attraverso radiofrequenza. Una volta consegnati tutti i mastelli, gli operatori saranno dotati di braccialetto per la lettura del codice RFID e sarà registrato lo svuotamento in tempo reale che l’utenza potrà vedere in un’app.

I giorni di consegna

Le utenze dovranno recarsi nei punti di consegna in base al cognome: giovedì 10 luglio da A a Camardi; venerdì 11 luglio da Cambria a D’Aleo; sabato 12 luglio da D’Allura e Greco; lunedì 14 luglio da Grilletto a Manuli; martedì 15 luglio da Manzella a Polito; mercoledì 16 luglio da Polizzotto a Scolaro; giovedì 17 luglio da Scolastico a Z.

Nel caso in cui non è possibile ritirare i mastelli personalmente si possono delegare altri soggetti, scaricando l’apposito modulo di delega sul sito di Asm che dovrà essere compilato e consegnato al personale preposto al momento del ritiro degli stessi.

Terminata la settimana di distribuzione, verranno attivati dei punti itineranti per agevolare la consegna dei mastelli nelle diverse zone di Taormina, che saranno comunicati successivamente.

Utente non domestiche

Per le utente non domestiche sarà invece necessario compilare l’apposito modello di consegna dei mastelli e inoltrarlo all’indirizzo mail: info@asmtaormina.com. Successivamente le utenze non domestiche saranno contattate per concordare modalità di consegna.