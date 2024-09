Taormina, droga nel muretto: arrestati due catanesi

In una piazza di spaccio un 26enne ed un 27enne sono stati sorpresi a recuperare cocaina e marijuana in una intercapedine del muro

Hanno 27 e 26 anni le due persone della provincia di Catania arrestate dai Carabinieri di Taormina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono ai domiciliari in attesa di convalida del provvedimento di fermo.

I due sono stati sorpresi vicino all’intercapedine di un muro, in una zona frequentata abitualmente dai consumatori di droga, dove i militari hanno recuperato cocaina e marjuana. Altro materiale riferibile allo spaccio è poi stato sequestrato a casa di entrambi.

E’ successo nel fine settimana, mentre gli uomini dell’Arma effettuavano i controlli anti droga. In una zona nota per lo spaccio, i carabinieri hanno notato una vettura ferma da cui è sceso un uomo che si è messo a frugare frettolosamente nella fessura di un muretto, posto sul ciglio della strada. In auto un altro uomo che si guardava intorno. Entrambi sono stati bloccati: quello che frugava nel muro aveva 20 grammi di marijuana e 38 di cocaina. Nell’auto c’erano 1400 euro in contati. A casa dei due c’erano poi 4 bilancini di precisione con tracce di droga e altri due mila euro in contanti. Tutto è stato sequestrato.